火車撞民眾 高一女不治

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台東發生火車撞人事件，1名就讀高中1年級女學生當場沒有生命跡象，送醫後不治。

台東縣消防局表示，今天上午10時許接獲通報，台東縣關山鎮台塑德高加油站附近鐵路旁，有1女子躺在鐵軌附近，救護車趕到現場，女子已經明顯沒有生命跡象，送醫後不治。

警消初步調查，1名就讀高中1年級女學生，跨越鐵道時遭火車撞擊。1060228

(中央社)