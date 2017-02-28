青年暑期社區工讀 延長為2個月

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教育部青年署今天表示，讓青年到非營利組織服務的「青年暑期社區工讀計畫」，今年延長為2個月，完成者可領到新台幣4萬5300元。

「青年暑期社區工讀計畫」過去是暑假期間的1.5個月，薪資也是以基本工資的1.5個月計算，對許多需錢孔急的學生來說，等於失去半個月的打工機會。

青年署今年調整工讀期間，延長至2個月，每月工讀薪資2萬2650元，完成2個月可領到4萬5300元。另外，名額也將增加到600人。

「青年暑期社區工讀計畫」目的是媒合青年到非營利組織服務，職缺經過審查，避免例行性的行政庶務、文書、資料處理等工作，而是商品設計、活動帶領、旅遊規劃、網站架設等可發揮所學專長的職缺。相關資訊可參考RICH職場體驗網。1060228

(中央社)