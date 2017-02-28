雪梨海灘溜狗公園 1狗離岸5米遭鯊噬

澳洲雪梨一處受歡迎的海灘，1隻寵物犬只是去叼飼主所丟的小木棍，旋即被1條3.5公尺的鯊魚吞噬。當地已警告泳客與寵物飼主不要到水中。

法新社與澳洲新聞（news.com.au）網站報導，遇難的是一隻美國斯塔福梗犬（American StaffordshireTerrier），事發當天傍晚牠在雪梨南邊的Bonna PointReserve海灘。

飼主奈吉爾（Nigel）告訴雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）：「我們只是把小棍子丟到水裡，潮水離岸很遠，不過有個小陡坡（使水變深）；事情來得好快，鯊魚從水下將狗兒咬走。」

被鯊魚咬走的狗兒「毛莉」（Molly）當時離岸邊僅5公尺，奈吉爾並表示，那條鯊魚大約3.5公尺長，已大到能咬走人類。

當地索塞蘭郡議會（Sutherland Shire Council）證實這起事件，並於23日的一紙聲明裡說：「救生員已在海灘提醒泳客與寵物飼主離開水中，並豎立告示牌，警告公眾有鯊魚目擊事件。」（譯者：中央社陳亦偉）1060228

(中央社)