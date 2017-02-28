馬英九卸任後二度訪美　將在母校哈佛演講

前總統馬英九28日上午搭乘長榮航空公司班機BR30啟程前往美國，這也是他卸任後第二次赴美國訪問。（陳麒全攝）

在登機前媒體記者詢問返回母校演講是否很開心？馬英九笑而不答，好心情全表現在臉上。 （陳麒全攝）

前總統馬英九(今天)28日上午搭乘長榮航空公司班機BR30啟程前往美國，這也是他卸任後第二次前往美國訪問。在登機前。媒體記者詢問返回母校演講是否很開心？馬英九笑而不答，但好心情全表現在臉上。

馬英九一行人在28日上午7時10分抵達桃園機場，經由公務門進入通關，直接先前往第2航廈出境管制區的長榮航空貴賓室休息，在7時50分班機起飛前10分鐘，由長榮航空地勤人員引導登機。

馬英九此行美國訪問行程總共10天，主要是應美國智庫及學術機構之邀，期間將走訪美國東岸的華府、紐約及波士頓3個城市，除了拜會美國智庫，馬英九將在母校哈佛大學以「從美國哈佛法學院到中華民國總統府」為題發表專題演講，也安排了與紐約大學法學院學生、台灣留學生等座談，預計3月11日返台。

(中時)