林佳龍稱孔廟取代日本神社非古蹟 網友：好狂

台中市長林佳龍（資料照/陳世宗攝）

台中市長林佳龍最近有驚人之語，「人類文明發源地在台灣」、「以後偉人都要從台中找」，但市政府澄清是被斷章取義，但他在市政會議中又提到「台中孔廟不是古蹟，只是取代以前的日本神社」，因為是國民黨外來政權粗暴硬蓋的，「孔廟非古蹟說」又被網友們大呼「想上狂新聞啊?」

台中市長林佳龍日前在市政會議發表對偉人定義的看法，但市政府澄清市長發言被簡化為「人類文明發源地在台灣」、「以後偉人都要從台中找」引發誤會；市府澄清林佳龍原意是指，偉人的定義不一定要過世很久的人，只要是對社區有貢獻，有利他精神的人，也應該被一定程度的重視。

但據《ETtoday》報導，林佳龍在市政會議中還提到「台中的孔廟，你不覺得有點奇怪嗎？他（國民黨）是把以前的日本神社幹掉，來用孔子統治啊！」指台中孔廟是國民黨外來政權粗暴硬蓋，取代以前的日本神社，甚至還強拆台中公園裡的「銅馬」什麼的，然後改放孔子，算不上古蹟。

林佳龍這番台中孔廟取代日本神社非古蹟說，被網友製圖嘲諷，並指出清朝時就有孔廟，是日本拆掉孔廟蓋神社。

許多人直呼「想上狂新聞啊?」網友們留言「個人熱愛歷史，往往讀到漢奸總是沒有具體印象，市長的積極展現該職業的風範，在下受益非淺，原來漢奸是這副嘴臉」、「這不叫賣台，甚麼才叫做賣台!」、「胡言亂語有一套，臉皮厚過忍者龜。」、「蔣公清算完了，是怎樣換清算孔子了嗎。」、「不識字兼沒衛生，古人說的」、「國民黨不是外來政權，日本殖民台灣才是外來政權，」、「市長想上狂新聞就說，幫你助攻，不用客氣」、「好的不學，學韓國人，禮義廉三個字送你!」、「當市長後就可以練肖喂嗎？」

(中時電子報)