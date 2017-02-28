蔣公銅像、中正校名改不改？教育部：尊重學校

今天是2月28日，各地都有反蔣中正的事件出現，有些學校蔣中正銅像被破壞，更有團體主張以「中正」為名的學校必須改名。教育部次長蔡清華指出，學校內要不要有蔣中正銅像，或是「中正」的校名要不要改，由各校自行決定，教育部不會強迫。

輔大校園內的蔣公銅像今天被學生破壞，而獨派團體更主張中正大學、中正高中及中正國中小等，均要改名，這股氣氛，衝擊了教育體系。

蔡清華指出，以「中正」為名的學校，是不是要將名字改掉，學校可以透過校內民主程序去討論，教育部不會一定要他們怎麼做；至於校園內的蔣公銅像，也由學校自行決定去留。

(中時)