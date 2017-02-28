暴龍斷單臂 迪羅薩關鍵跳投險勝尼克

暴龍隊迪羅薩砍進致勝球，驕傲寫在臉上。（美聯社）

暴龍隊明星控衛勞瑞因手腕開刀，例行賽空無法上場，讓暴龍隊戰力如斷單臂，但後場搭檔迪羅薩跳出來填補空缺，暴龍今作客尼克主場，他在比賽終了前1.9秒投進致勝2分，攻下全場最高37分，率隊以92比91險勝尼克，本季前3次交手全部奪勝。

迪羅薩此役展現宰制能力，第4節包辦球隊最後12分，強勢接管比賽，甚至超過尼克隊最後3分鐘合計攻下11分，恰好多拿的1分，就是足以幫助球隊的致勝分。

值得一提的是，此役之前，暴龍隊少了勞瑞，平均每場比賽可攻下105.1分、失108.6分，與尼克隊本季可攻下105.8分、失109.1分相去不遠，反映在比賽上就是兩隊戰況膠著，直到最後1.9秒才分勝負。

(中時電子報)