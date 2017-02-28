賴清德：公布228加害者與真相 寫入教科書
台南市今天早上舉行228和平紀念追思會，市長賴清德表示，轉型正義下一步，就是讓真相水落石出，公布加害者，並且寫入教科書，讓當事人和家屬可以得到安慰，求得他們的原諒，也讓社會可以進行和解，同時，更重要的是，避免228事件再度發生。
賴清德說，為了落實轉型正義，他早於2015年228追思會時，就宣示蔣介石銅像全面退出校園，並於當年3月執行完畢，去年開始，陸續移除南區、左鎮、七股、佳里、將軍、永康及玉井等地公共空間的蔣介石銅像，目前，台南市公共空間蔣介石銅像已將全數移除。
他引述黑格爾所說，「人類從歷史上學到的教訓，就是人類不會從歷史上學到任何教訓！」，228大屠殺已經70週年了，我們真的沒有從歷史得到教訓嗎？當年台灣人滿懷期待迎接心目中的「祖國，卻迎來一場腥風血雨 ; 今天，我們記取歷史教訓，不必再期待外在的「祖國」，不讓悲劇重演！我們腳踏實地，立足台灣，已經形成命運共同體，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義之新國家！
今天下午，成大學生會也特別參照30年前，也就是1987年「228和平日促進會」遊行路線，以及湯德章律師被迫遊街示眾之路線，繞行一周，期盼承繼先賢捍衛民主的精神，讓民眾可以再次緬懷其事蹟。
今年，台南市也特別舉辦「南方有志」，228大屠殺70周年紀念特展系列活動。內容包括「陳武鎮-判決書油畫木雕藝術特展」、「1987-228和平日運動影像暨紀錄片展」、「期待明天的人—228消失的檢察官王育霖特展」、「亂世英魂-湯德章律師紀念展」、「不滅的靈魂-228消失的台灣菁英」等，讓大家更瞭解事件背後的真相。
(中時)
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