X教授曝缺席首映原因 休傑克曼自稱「半個台灣人」

休傑克曼和「X教授」派屈克史都華出席記者會。(圖／翻攝自中時臉書、本報系資料照)

「金鋼狼」休傑克曼睽違11年再訪台灣，今(28日)早和「X教授」派屈克史都華出席記者會，他也大談昨晚到饒河街夜市，品嘗了臭豆腐還吃了雞心，笑喊：「我其實是半個台灣人」。

派屈克史都華昨因搭了19個小時的飛機，身體有點微恙，所以缺席首映，今出席記者會時，他打趣說：我不是X教授，我沒有他那麼老，我身體很健康」，並向大家致歉，表示如果勉強出席，大家可能會看到他不是很好的狀況，最後用中文說：「謝謝，我愛你！」

休傑克曼則在一旁說，他如果有去一定會很開心，因為粉絲的熱情超乎他預期，「我代替你（派屈克史都華）接收了他們所有的愛」，他更提到去饒河街夜市品嘗臭豆腐，不僅誇好吃，還笑說：「我其實是半個台灣人，我還吃了雞心。」

另外，兩人被問到有沒有想和華人演員合作，他們都表示期待，並肯定未來會有機會，而他們也收到特製的X教授和金鋼狼的布袋戲玩偶，休傑克曼更在台上玩起來，用戲偶的狼爪揮手，並不時直盯它看，相當逗趣，看來非常喜歡這個禮物，最後再度用中文說：「我愛你，謝謝！」

(中時電子報)