首創亞洲跨國溫泉觀光連結！台中將與日韓合作

台中市觀光旅遊局長陳盛山日前率台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲等一行人，前往日本岐阜縣參訪，並與日本三大名泉之一的下呂溫泉締結為姐妹湯！（陳世宗翻攝）

簽約儀式由台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲（左二）與下呂溫泉觀光協會會長瀧康洋（右二）代表簽約。（陳世宗翻攝）

台中市觀光旅遊局長陳盛山日前率台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲等一行人，前往日本岐阜縣參訪，並與日本三大名泉之一的下呂溫泉締結為姐妹湯。今年下半年台中市可望與下呂溫泉的姊妹湯-韓國儒城溫泉締結為姐妹湯，三國三名湯交流合作，完成台日韓跨國合作行銷溫泉的創舉，打造台日韓「三中一心」中部溫泉聯合行銷金三角。

簽約儀式於日本下呂溫泉的水明館舉行，雙方由台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲與下呂溫泉觀光協會會長瀧康洋代表簽約，日本國土交通省中部運輸局觀光部長澤田孝秋及台灣代表團包括觀旅局長陳盛山等到場見證；因下呂溫泉與韓國中部儒城溫泉20年前即締結姐妹湯，日台韓三方可望進一步簽約締結姐妹湯。

下呂溫泉觀光協會長瀧康洋說，台日締結姐妹湯，韓國見證意義重大，台中谷關溫泉與韓國儒城溫泉首次建立交流平台，台日韓三國溫泉及料理等各方面皆不同，希望未來三方也能締結合作，促成亞洲三名泉的跨國合作行銷。羅進洲指出，簽約合作象徵啟動未來三方溫泉的共同成長，透過民間團體交流與三地政府的輔導，對台中溫泉區行銷將進入新的里程碑。

由中彰苗投雲嘉嘉所組成的中台灣觀光推動委員會，去年三月與日本「昇龍道」簽訂「觀光友好交流備忘錄」，藉此推動兩地觀光旅遊密切交流；昇龍道包括日本中部北陸地區的富山、石川、長野、福井、岐阜、滋賀、愛知、靜岡等九個縣，岐阜縣的下呂溫泉與草津及有馬溫泉並列日本三大名湯，台中市與下呂溫泉正式締結為姐妹湯。

陳盛山在會中透過簡報，大力行銷台中市及谷關、東勢、大坑、大肚溫泉，並感謝下呂溫泉觀光協會榮譽會長瀧多賀男及會長瀧康洋促成3個名湯聚集在一起，共同創造亞洲城市交流行銷的新紀錄，陳盛山也同時邀請日本友好城市共同參加2018台中花博策展。

(中時)