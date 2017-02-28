歹戲拖棚？ 韓反對黨擬彈劾代總統黃教安

目前代行總統職權的韓國總理黃教安。（圖/美聯社）

韓國總統朴槿惠（Park Geun-hye）的彈劾案仍在審理中，3大在野勢力的民主黨（Democratic Party of Korea）、國民之黨（the People’s Party）和正義黨（Justice Party）竟等不及憲法法庭的判決，又想再次發動國會投票，對代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）總理進行彈劾？都因為日前韓國特別檢調組，向府方申請30天的延長調查期限，卻被黃教安駁回，此舉惹惱了在野黨議員們，不僅大聲指責黃是「朴槿惠同路人」，更決議再次發動彈劾。

據韓國《中央日報》（JoongAng Ilbo）報導，政局已相當混亂的韓國，恐怕又將面臨一次彈劾案。目前代行總統職權的總理黃教安，因拒絕讓調查朴槿惠總統彈劾案的特別檢調小組嚴查時限，惹怒在野3大黨，誓言要對黃提出彈劾，在尋求以「倒朴派」於年初新成立的改革保守新黨（Bareun Party）支持時遭到婉拒，但這群原屬於執政黨的議員表示願意協助，在國會中繞過執政黨，賦予檢調小組更多的權力與時間。目前韓國國會席次分配為：民主黨（121） · 國民之黨（39） · 正黨（32） · 正義黨（6）和執政的自由韓國黨（Liberty Korea Party）（94）。

複雜審理朴槿惠總統彈劾案最終決議的憲法法官。（圖/美聯社）

上週六晚上，首爾市區再次迎來大規模的反朴遊行。（圖/美聯社）

隨著閨密案醜聞愈滾愈大，韓國現任總統朴槿惠最終在眾叛親離下，於去年12月9日遭國會234票贊成彈劾，隨即遭凍結職權並送交憲法法院審理至今。韓國政治史上僅有兩名總統曾遭彈劾，前一位盧武鉉最終成功逃脫控訴並榮耀回歸，但朴恐怕就沒這麼幸運了。不僅自家政黨不支持，閨密崔順實（Choi Soon-sil）與其女兒的罪證確鑿入獄，連大財閥三星（Samsung）少主李在鎔（Lee Jae-yong）也被逮捕，讓朴槿惠的處境愈發不利。

從彈劾生效日起算，已過去80天的時間，韓國本地的政局依舊處於對立的局面。而當前的執政黨自由韓國黨在前聯合國（UN）秘書長潘基文（Ban Ki-moon）婉拒參選後，幾乎完全在下屆總統爭奪戰中消音。目前民調領先者為在野的民主黨前黨魁文在寅（Moon Jae-in）和兩名黑馬市長安熙正（Ahn Hee-jung）與李在明（Lee Jae-myung），一旦憲法法院於3月初宣布朴槿惠去職，韓國將於60天內、提前舉行下屆總統的大選。

面對在野黨的作法，執政的自由韓國黨發出聲明，要反對黨們自律自重，別再讓韓國更混亂和更衝突，彈劾代理總統絕對是個錯誤決定。但無論是否彈劾黃教安，這場「歹戲拖棚」的韓國現代宮廷內鬥，對於多數韓國民眾而言，也許只希望政府盡快回到正軌，讓經濟和社會更穩定發展。

(中時電子報)