鄭麗君：中正紀念堂轉型修法 下會期前送立院

今天是228和平紀念日，文化部昨宣布，為避免社會衝突，中正紀念堂於今日閉館一天。文化部長鄭麗君今早赴義光教會參加追思禮拜，再度談及中正紀念堂一事，她說，目前中正紀念堂有《中正紀念堂管理處組織法》，明訂要緬懷紀念領袖，在民主時代值得檢討；文化部將於立法院下會期前送交相關修法草案，並在這段期間凝聚社會共識，討論銅像、堂體未來如何轉型。

鄭麗君說，中正紀念堂是為紀念威權時代統治者所建，在民主時代始終是爭議的空間，政府、民間推動轉型正義過程中，逐步讓空間中性化；許多家屬長期因228事件遭受歧視、經歷傷痛，期待台灣各界以同理心追思，面對台灣共同的歷史，為避免不必要衝突模糊紀念焦點，所以今天中正紀念堂閉館一天。

媒體詢問，中正紀念堂轉型是否為「去蔣化」？鄭麗君說，不是去蔣化而是去威權化，轉型正義工作是全面的，包括還原歷史真相、釐清責任歸屬，平反賠償，更重要的是落實人權教育，彰顯人權公義的和平價值 。

鄭說，文化部會盡快提出修法草案，228過後會盡速規劃相關社會討論活動，進行對話、反思、凝聚共識。

至於政務委員張景森建議把中正紀念堂改為立法院，鄭麗君則表示，許多建議都是為了轉型，但轉型應先從社會討論開始，不希望後代回頭看時，「不清楚為何要轉型，簡化成因政黨輪替才推動轉型」，未來用途則還要凝聚社會共識，考量城市規劃。

(中時)