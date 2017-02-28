薩爾瓦多暴力頻傳 動物園明星河馬遭人攻擊致死

薩爾瓦多國家動物園的明星河馬Gustavito在2014年曾經被當地電視台報導。(美聯社)

薩爾瓦多國家動物園一隻名叫Gustavito的明星河馬，日前被發現遭人以棍棒、尖刀和石頭攻擊致死，引發民眾震驚和憤怒。薩爾瓦多人表示雖然他們對國內暴力血腥事件頻傳相當無奈，但這是首次連僅帶給人類娛樂的動物也遭波及。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，薩爾瓦多是世界上暴力事件最多的國家之一，去年發生5,278件殺人案，平均每天都有14人被殺。許多人認為該國殺人案頻傳，主要是因為街頭幫派勢力龐大。

動物園園長Vladan Henriquez表示，Guztavito的遺體上布滿瘀青和穿刺傷，很明顯是得遭到金屬棍棒、尖刀和石頭攻擊。園方認為Guztavito可能是在上周二晚間遭到攻擊，但是工作人員直到周四才發現Guztavito受傷，因為它一直待在水裡、也沒有吃東西。

根據CNN報導，雖然在動物園發現Guztavito受傷後24小時照護它，但週日Guztavito仍傷重不治，薩爾瓦多警方宣布目前正在調查這起「懦弱又無人道」的攻擊事件。動物園計畫對Guztavito進行遺體解破，釐清確切死因。

薩爾瓦多民眾在社群網站上紛紛對Guztavito表達哀悼，也有許多人到因這事件而暫時關門的動物園大門前獻上花束。一名街頭小販Martin Castillo說，民眾每天都目擊死亡、人像蒼蠅一般被殺，但Guztavito的死亡事件超過這一切，他不敢相信居然有人殺害了只是娛樂大眾的動物。常帶孫子到動物園的Carmen Rogel說，民眾對此相當憤怒，他和孫子當時不知道Guztavito被殺死了，到動物園時才發現突然關門了。

Guztavito出生在瓜地馬拉，13年前才被帶到薩爾瓦多的動物園。

(中時電子報)