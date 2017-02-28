川普反恐捷報 賓拉登女婿遭無人機擊斃
蓋達組織重要首腦Abu al Khayr al-Masri在26日敘利亞一場空襲中遭擊斃，他是現任蓋達組織的二號人物，也是前任首腦賓拉登的女婿。
根據《衛報》(The Guardian)報導，一名聖戰士說，美軍在敘利亞發動的無人機空襲中，已經炸死一名資深首腦。al-Masri參與聖戰長達30年，並且是蓋達創立者賓拉登的女婿，同時也是第2任，也就是現任蓋達首腦札瓦希亞的重要心腹，他在26日旅行途中，遭美軍無人機擊中座車身亡。
在巴格達的IS組織作家Hisham al-Hashimi說，al-Masri的死對蓋達組織來說是很嚴重的一擊，其嚴重性並不亞於2011年5月賓拉登在巴基斯坦遭美軍擊斃，因為他是伊拉克、敘利亞和葉門各地組織的精神領袖，同時也是蓋達組織的二把手。
另據《CNN》報導，2名美國官員證實，al-Masri已經在美軍發動的一場空襲中喪命。
59歲的al-Masri，真名是Abdullah Muhammad Rajab Abd al-Rahman，和現任首腦一樣都是埃及人，空襲發生時，他在al-Mastoumeh營地的一部座車上。
他在2005年被美國財政部列為恐攻支持者，負責蓋達組織和其他恐怖組織之間的協調工作，2016年聯合國安理會將他和其他81人列入制裁名單中。
(中時電子報)
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