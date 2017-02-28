國5北上開始塞車 比預期早

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今天是二二八連續假期最後一天，高速公路局原本預期國道下午才會有北返車潮；不過，還沒到中午，國道5號北上已開始塞車。

根據高公局上午11時20分路況資訊，國5北上車流量大，尤其頭城到坪林，車速只有34公里，國道其他路段車速都可達80公里以上。

高公局表示，因國5下午3時到晚上8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭與頭城入口匝道將實施高乘載管制，推測不少用路人提早上路。1060228

(中央社)