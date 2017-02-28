鄭麗君：不是去蔣化 而是去威權化

文化部長鄭麗君今天說，中正紀念堂轉型，「不是去蔣化」，而是「去威權化」，轉型正義工作是全面的，包括還原歷史真相、釐清責任歸屬，平反及賠償，落實人權教育等等。

中正紀念堂2月28日閉館一天，鄭麗君今天出席義光教會活動後受訪指出，今天是二二八和平紀念日，期待社會各界以同理心，共同追思台灣受難的前輩，還有許多家屬曾遭受長期歧視與無盡傷痛，期待各界能以同理心追思紀念，共同面對台灣這段傷痛歷史。

她表示，為了尊重二二八紀念活動，「希望避免不必要的衝突，來模糊二二八紀念的焦點，因此中正紀念堂閉館一天」。

鄭麗君指出，中正紀念堂是威權時代為了紀念威權統治者而建立，「在這個民主時代，它的存在始終是一個爭議的空間」，希望在政府、民間推動轉型正義過程，能夠讓這個空間先逐步地回歸中性化。

她說，面對歷史的時候，在釐清責任真相過程中，透過社會討論，大家思考反思中正紀念堂應不應該轉型？為何轉型？如何轉型？唯有釐清真相，才能真正化解爭議，唯有釐清真相，才能讓過去的受難者與家屬們撫平傷痛，也能夠真正的化解對立邁向和解，在重建正義與人權價值的基礎上，邁向和解。

鄭麗君指出，轉型正義的工程是政府與民間，社會希望能夠協力，一起來進行，呼籲社會各界理性對話，理性對話的基礎是應該以同理心面對過去這段歷史的傷痛，透過對話來重建公義，這才是和解真正的基礎。

媒體追問，中正紀念堂轉型正義的落實，是「去蔣化」的方向嗎？

她說，中正紀念堂的轉型，「不是去蔣化，而是面對它，去威權化」，轉型正義的工作是全面的，包括還原歷史真相、釐清責任歸屬、平反及賠償，更重要的是，落實人權教育，彰顯人權公義和平的價值。

鄭麗君指出，在去除威權化之後，回歸民主社會，共同釐清歷史真相，透過對話，尋求社會的和解，「我們是基於面對歷史、正視傷痛，尊重人權的價值，希望正式地提出修正草案，進行中正紀念堂的轉型」。

她說，「這個草案的提出，我們希望能夠透過社會對話的方式，凝聚共識，所以，二二八過後，文化部會盡速規劃相關社會討論的活動，大家都可以一起對話，一起進行反省，凝聚共識；呼籲各界能以理性態度，共同討論，也期待大家能夠和平共同追思台灣這段受難的歷史。

媒體詢問，政委張景森建議把中正紀念堂改成立法院，這是思考的方向嗎？

鄭麗君說，許多建議的背後都有一個共識，就是民主時代，中正紀念堂應該轉型；但她希望，這個轉型從社會討論開始，為何轉型？轉型後的用途？包括城市規劃等等這些面向的議題，期待社會共同討論。

她說，不希望後代往回看，看到這段轉型的歷史時，不清楚為何要轉型，只是簡化成政黨輪替就來轉型，所以希望透過社會對話來釐清為何要轉型；社會討論的過程本身，就是一個好的人權教育的開始。1060228

(中央社)