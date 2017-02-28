早餐新選擇~杏桃鬆餅屋統一時代店推全新組合!

杏桃鬆餅屋統一時代店限定早餐「鮪魚蛋沙拉晨光三明治」，新鮮蔬菜搭配鮪魚蛋沙拉，早餐新選擇，售價253元。（圖片提供／杏桃鬆餅屋）

新品「法蘭司起士火腿鬆餅」煙燻火腿搭配微鹹起士，附餐搭配墨西哥玉米脆片及飲品，售價253元。（圖片提供／杏桃鬆餅屋）

台北市政府轉運站附近上班族有福了!「杏桃鬆餅屋」推出3款全新早餐品項，有鮪魚蛋沙拉晨光三明治、火腿歐姆蛋晨光三明治及法蘭司起士火腿鬆餅，讓早起的上班族吃飽又吃好。

杏桃鬆餅屋統一時代店限定推全新早餐品項，3月1日起每天早上7:30至11:00，提供消費者多樣化選擇。「鮪魚蛋沙拉晨光三明治」取代傳統麵包外層，以北海道小麥粉搭配土雞蛋與鮮奶油製作鬆餅，內層夾入鮪魚蛋沙拉並以酸黃瓜點綴，搭配新鮮生菜與番茄享用，入口鬆餅皮Q彈有嚼勁，鮪魚沙拉與白煮蛋混合，入口滑順不膩，酸黃瓜有畫龍點睛之效，搭配附餐墨西哥玉米脆片與飲品，早餐大滿足。

另一人氣新品「法蘭司起士火腿鬆餅」內含捲心火腿與埃文達起士，淋上大量特製白醬，一口咬下火腿特有煙燻香氣直衝腦門，佐以低鹽度起士品嘗，鹹香口感與白醬香濃奶香在口中混合，無違和感。

(中時)