MLB》李振昌登板戰道奇 飆2K無失分
轉戰日職不得志，今年重返美國職棒加盟洛磯的李振昌，28日在洛磯面對道奇的比賽，迎來睽違1年的春訓初登板，主投1局無失分，還送出2次三振，終場洛磯以7比1帶走勝利。
去年西武獅買斷李振昌合約，從印地安人延攬他入陣，盼能強化牛棚戰力，但他未能回應期待，僅在一軍出賽18場，自責分率高達6.48，季後西武認賠殺出，不過卻也讓他獲得重返美職的機會。
此役洛磯火力大爆發，首局一壘手派特森(Jordan Patterson)就從道奇先發前田健太手中，揮出中外野陽春彈；接著4上攻勢再起，連同捕手沃特斯(Tony Wolters)的三分炮，他們單局斬獲5分，加上5名投手聯手壓制，5局結束已取得6分的遙遙領先。
8下李振昌拎著手套上陣，接替投2局的哈沃德(Sam Howard)，面對首棒威爾生(Bobby Wilson)馬上飆出1次揮空三振，接著讓下棒法默(Kyle Farmer)擊成左外野飛球出局。迅速抓到2出局後，雖讓史威尼(Darnell Sweeney)敲出中間方向平飛安打，不過隨即三振掉下一棒阿利(Stetson Allie)，完成投球工作。
(中時電子報)
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