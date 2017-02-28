金正男案 南韓與美日交換意見

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北韓核問題六方會談的南韓團長金烘均27日在華盛頓表示，南韓與美國、日本就北韓以VX神經毒劑刺殺金正男案交換意見，3方將注意事態進展，並保持密切溝通。

南韓聯合新聞通訊社指出，北韓核問題六方會談的韓美日3方代表：南韓外交部韓半島和平交涉本部長金烘均、美國國務院北韓政策特別代表與日本外務省官員於27日在華府晤談。

南韓認為，北韓無視國際公約，使用殺傷性武器在馬來西亞境內暗殺金正男，犯下反人類和反人權的罪行，應得到國際社會嚴懲。

報導指出，3方團長會還認為，北韓發射「北極星2型」中遠程彈道飛彈，很可能是發射洲際飛彈的前兆，並提出強烈警告，決定嚴防北韓挑釁。

韓美日3方團長對中國大陸18日宣布暫停進口北韓煤炭給予積極評價，並就嚴格執行安理會第2321號決議、提高3國各自的單邊制裁效果、切斷北韓資金來源等額外制裁方案進行磋商。

3方還商定，在繼續透過揭批北韓人權狀況和打破資訊封鎖等通盤解決北韓問題，但歸根結底要爭取北韓開展棄核對話。

3方發表包含上述內容的聯合聲明，並商定盡早確定下次會期。1060228

(中央社)