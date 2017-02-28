金正男案 南韓與美日交換意見
北韓核問題六方會談的南韓團長金烘均27日在華盛頓表示，南韓與美國、日本就北韓以VX神經毒劑刺殺金正男案交換意見，3方將注意事態進展，並保持密切溝通。
南韓聯合新聞通訊社指出，北韓核問題六方會談的韓美日3方代表：南韓外交部韓半島和平交涉本部長金烘均、美國國務院北韓政策特別代表與日本外務省官員於27日在華府晤談。
南韓認為，北韓無視國際公約，使用殺傷性武器在馬來西亞境內暗殺金正男，犯下反人類和反人權的罪行，應得到國際社會嚴懲。
報導指出，3方團長會還認為，北韓發射「北極星2型」中遠程彈道飛彈，很可能是發射洲際飛彈的前兆，並提出強烈警告，決定嚴防北韓挑釁。
韓美日3方團長對中國大陸18日宣布暫停進口北韓煤炭給予積極評價，並就嚴格執行安理會第2321號決議、提高3國各自的單邊制裁效果、切斷北韓資金來源等額外制裁方案進行磋商。
3方還商定，在繼續透過揭批北韓人權狀況和打破資訊封鎖等通盤解決北韓問題，但歸根結底要爭取北韓開展棄核對話。
3方發表包含上述內容的聯合聲明，並商定盡早確定下次會期。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。