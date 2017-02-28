陸官媒：部署薩德 中韓面臨準斷交
中共黨媒微信公眾帳號「俠客島」今天發表評論說，若THAAD真的在南韓部署，中韓關係將面臨「準斷交」的可能性。南韓想讓北京吞下安全苦果，是「絕對不能容忍的事」。
這篇評論還說，中國大陸單獨應對朝鮮半島變局的孤軍奮戰局面到來，是「成長大國的孤獨」。只有「沒有了牽掛，沒有了猶豫，沒有了頭尾的擔憂，才能真正地成長」。大國的崛起，不能指望別國的配合，也不用幻想別國會配合，「不給你添亂就是最大的安慰」。
「俠客島」是隸屬中共黨媒人民日報海外版的微信公眾帳號。
評論指出，南韓對終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導彈系統）的部署，是「抱著冒險與僥倖心理」，軍方和樂天互打太極拳，不斷試圖讓中國大陸找不到對話對象和打擊對手。
評論說，此事唯一的迴旋餘地是南韓總統朴槿惠彈劾案。如果彈劾順利通過，3月份舉行總統大選的話，「還可以做做文章」。但目前來看，彈劾案的不可預測性也比以前大了。
這篇評論提到，部署THAAD根本上是美國對中國大陸的遏制策略，會形成某種示範效應，日本、台灣、菲律賓，都曾傳出要部署THAAD的消息。所以，中國大陸有必要讓周邊國家看到「自己的決心在哪裡」。
評論直指，中國大陸對南北韓的策略需要調整。對北韓要多用經濟文化手段打壓；對南韓則要在政治、軍事安全手段上施壓。以前，中國大陸是反過來做的。同時，還可適當地在軍事上與俄羅斯聯動，因應THAAD同樣對俄羅斯產生的威脅。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。