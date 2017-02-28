陸官媒：部署薩德 中韓面臨準斷交

中共黨媒微信公眾帳號「俠客島」今天發表評論說，若THAAD真的在南韓部署，中韓關係將面臨「準斷交」的可能性。南韓想讓北京吞下安全苦果，是「絕對不能容忍的事」。

這篇評論還說，中國大陸單獨應對朝鮮半島變局的孤軍奮戰局面到來，是「成長大國的孤獨」。只有「沒有了牽掛，沒有了猶豫，沒有了頭尾的擔憂，才能真正地成長」。大國的崛起，不能指望別國的配合，也不用幻想別國會配合，「不給你添亂就是最大的安慰」。

「俠客島」是隸屬中共黨媒人民日報海外版的微信公眾帳號。

評論指出，南韓對終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導彈系統）的部署，是「抱著冒險與僥倖心理」，軍方和樂天互打太極拳，不斷試圖讓中國大陸找不到對話對象和打擊對手。

評論說，此事唯一的迴旋餘地是南韓總統朴槿惠彈劾案。如果彈劾順利通過，3月份舉行總統大選的話，「還可以做做文章」。但目前來看，彈劾案的不可預測性也比以前大了。

這篇評論提到，部署THAAD根本上是美國對中國大陸的遏制策略，會形成某種示範效應，日本、台灣、菲律賓，都曾傳出要部署THAAD的消息。所以，中國大陸有必要讓周邊國家看到「自己的決心在哪裡」。

評論直指，中國大陸對南北韓的策略需要調整。對北韓要多用經濟文化手段打壓；對南韓則要在政治、軍事安全手段上施壓。以前，中國大陸是反過來做的。同時，還可適當地在軍事上與俄羅斯聯動，因應THAAD同樣對俄羅斯產生的威脅。1060228

(中央社)