恐嚇少年若退出陣頭會被毆 男判刑6月

黃男不滿范姓及林姓少年要退出宮廟陣頭也未依約出陣，分別毆打、恐嚇，遭恐嚇罪起訴。一審判無罪，台灣高等法院認定有恐嚇事實，改判有期徒刑6月、得易科罰金，全案定讞。

判決書指出，黃男與另一名曾姓男子在新北市蘆洲區組成某宮廟陣頭，但在民國102年11月間，他們不滿范姓、林姓少年加入該陣頭後，「未依約出陣頭」且有意退出，為達嚇阻成員不得退出並依約參與陣頭，黃、曾夥同其他少年堵人。

曾男在蘆洲區中正路底旁巷子，指示謝姓等4名少年，徒手毆打范姓少年，黃男也徒手毆打林姓少年；曾男對范姓少年說，「你為何要退出陣頭，這樣讓我很沒有面子，你被打不能怪我」。

黃男也對林姓少年說，「為什麼要騙他（曾男），讓他很漏氣」等語，暗指若離開陣頭且未再依約出陣，將會被打。

范姓少年心生畏懼，雖然事後向警方報警，但他與林姓少年對於被毆打的部分，未提出傷害告訴。

新北地方法院對於黃男涉及恐嚇危害安全部分，認為無意加害范姓、林姓少年，因此判黃無罪，曾男經法院另行通緝；檢察官收到判決書後提起上訴。

二審高院法官參閱相關證人證詞，認為黃男說的那些話，客觀上寓有范姓、林姓少年如瞭解離開該陣頭且未再依約出陣，將繼續遭到毆打，使其等心生恐懼，屬於惡害之通知，為恐嚇危害安全犯行。

法官考量黃男犯後坦承犯行尚知悔悟，及其犯罪的動機、目的等情況，量處有期徒刑6月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案確定。1060228

(中央社)