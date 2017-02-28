剩不到4天庫存 新竹A型血液快見底

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根據血液基金會最新統計，截至今天上午，全台血液庫存量都偏低，O型、A型都不到安全庫存量7天，新竹地區A型更是只剩不到4天庫存，呼籲民眾挽袖捐血。

台灣血液基金會資料顯示，台北地區A、O型血都屬於偏低狀態，剩4到7天用量；新竹地區A型血庫存不到4天，O型及AB型則偏低；台中地區A、B、O、AB型都偏低。

台南地區A、O型血液庫存量偏低；高雄地區則是A、O、AB型達偏低；花蓮地區是A、O型血庫存偏低，僅剩4到7天，盼民眾踴躍捐血。1060228

(中央社)