總統出席義光教會追思 有抗議有加油
總統蔡英文今天出席由義光教會追思活動，現場有抗議群眾高喊「拒絕消費二二八，放下仇恨、和解共生」；也有民眾大喊「總統加油」；蔡總統表情平靜，向群眾揮手致意。
今天是二二八事件70週年，蔡總統今天出席由義光長老教會舉辦的「二二八暨林家嬤孫追思禮拜」。
總統抵達先與前民進黨主席林義雄致意，蔡總統擁抱林義雄、方素敏夫婦；蔡總統並全程出席由義光長老教會長老李勝雄及牧師邱瓊苑主持的追思禮拜，除了告慰與追思二二八事件受難者，也希望台灣社會透過紀念與反省，從歷史中記取教訓，共同走向更和解、公義與團結的社會。
文化部長鄭麗君等人也出席這項活動。
蔡總統稍早到場時，有幾位民眾，舉著抗議標語，在對街高喊「拒絕消費二二八，放下仇恨、和解共生」。
蔡總統結束追思活動，在教會門口等待座車時，抗議群眾又喊著「拒絕消費二二八，放下仇恨、和解共生」；另一邊則有民眾喊「總統，加油！加油！加油」，一名婦人用台語要蔡總統「硬一點」。
蔡總統表情平靜，向兩邊群眾揮揮手，隨即上車離去。1060228
(中央社)
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