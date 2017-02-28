港特首參選人林鄭月娥 提交提名表

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香港行政長官（特首）參選人、前政務司司長林鄭月娥今天提交參選提名表格，預料將可成為第3名候選人。

林鄭月娥上午到香港選舉事務處提交提名表。在此之前，她曾說獲得超過500名選舉委員會委員提名參選，全部來自親北京的建制派。

另外2名參選人香港前財政司司長曾俊華和前法官胡國興已先後按照規定提交了至少150名委員的提名表，且已被選舉主任確認為正式候選人。

宣布參選的前保安局局長葉劉淑儀至今仍未獲得足夠的選委提名。

香港特首選舉將於3月26日舉行，提名期將於3月1日結束，參選人必須獲得至少150名選委提名，才能成為候選人。

香港泛民主派一直視特首選舉為「小圈子」選舉，基本上持反對態度。但泛民在本屆選舉上改變過往的態度，積極參與本屆選委選舉，最終贏得325個議席。

在提名期間，泛民也一改過往的做法，提名他們覺得是較溫和的建制派參選人，包括曾俊華和胡國興。

因此，提名曾俊華和胡國興參選的選委，幾乎都是泛民選委。

泛民中的少數激進派包括社會民主連線等政黨，基本上反對支持以上任何一位參選人。1060228

(中央社)