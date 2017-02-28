休傑克曼直呼雞心很好吃 對戲偶嘖嘖稱奇

好萊塢男星休傑克曼、派屈克史都華今天上午舉行電影「羅根」記者會，休傑克曼昨晚到夜市品嚐台灣小吃，直呼雞心很好吃，也對電影公司送上特製金鋼狼戲偶嘖嘖稱奇。

「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華今天上午出席在台北文華東方酒店的電影「羅根」記者會，兩人一亮相就先用中文「大家好」對媒體打招呼，昨晚派屈克史都華因時差關係，無法出席在101水舞廣場囃辦的粉絲見面會，休傑克曼直呼可惜，因為在場近萬名粉絲的熱情讓他難忘。

休傑克曼11年前來過台灣，「那時就感受到邊非常熱情、友善，昨晚又更上一層樓，所有人給我很大的微笑，從沒這樣的體驗」，他感謝影迷的熱情，特別看到周遭停車場二、三樓都站滿人，「真的很不可思議，感受到大家的愛」。

休傑克曼這次來台，一位台灣的女攝影師也給他一份小吃清單，昨晚休傑克曼在粉絲見面會結束後，隨即到饒河街品嚐道地台灣小吃，他吃了粉絲建議的臭豆腐，「聞起來沒有想像中的臭，我還蠻喜歡」，另外還吃了糖葫蘆、雞心，也向主持人艾力克斯現學現賣，用中文說出「很好吃」。

記者會上，福斯影片公司也獻上特製的X教授、金鋼狼戲偶，休傑克曼看了嘖嘖稱奇，現場好奇地操控戲偶，拍照時還把金鋼狼戲偶的鋼爪手擺到自己的背上，像是小孩子看到玩具般的新鮮。

休傑克曼說，「這個禮物我一輩子會珍惜，還要確保我的孩子不會碰到它」，他很喜歡台灣的傳統文化，「這邊文化真的很迷人、很獨特，感謝台灣」，離去前他也再度用中文說，「我愛你」，並獻上飛吻，帶著笑容結束訪問。1060228

(中央社)