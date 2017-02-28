河北夫妻高鐵通勤北京上班 比租屋便宜
房價高漲是許多北京民眾的困擾。有一對在北京工作的夫妻為了節省房租搬到河北，每天搭高鐵通勤，交通費每月約要人民幣2600元（約新台幣1萬1700元）但換算下來仍比在北京租屋生活便宜。
中國青年報報導，從事遊戲發行工作的郝雲峰（化名）與妻子都在北京工作，但為了節省生活開銷與租屋成本，而選擇搬到河北廊坊居住。
他表示，如果在廊坊找個工作，不僅輕鬆許多，中午還能回家吃飯看看孩子；但北京的工資至少要比廊坊高3倍以上，且廊坊也沒有遊戲發行相關的產業。
郝雲峰說，自己上有父母，下面有快2歲的孩子，幼稚園學費一個月1600元，再加上房貸，都不是小數目。
他表示，雖然夫妻2人搭乘高鐵通勤的成本每月2600元，仍遠低於在北京五環（北京五環路；位於北京外圍的環形高速公路）外的租房成本。
但郝雲峰也提到，過去選擇在河北廊坊買房定居除了節省居住成本外，一方面也對當地的社會環境感到滿意。
不過隨著當地地鐵開通，大量外來人口移入，使得廊坊環境變得嘈雜，房價也開始飆升，讓這個安靜的小城不復存在。
對此，他表示，眼下和妻子仍然只能每日奔波在2個城市間，耗費往返3個多小時的路程。1060228
(中央社)
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