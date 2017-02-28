派屈克史都華致歉缺席 虧X教授老又弱

好萊塢影星休傑克曼、派屈克史都華（圖）訪台宣傳新片「羅根」，派屈克史都華28日笑喊他不是「X教授」，「X教授」比他老、身體不好，並為昨晚缺席首映粉絲見面會致歉。中央社記者張新偉攝 106年2月28日

好萊塢影星休傑克曼、派屈克史都華訪台宣傳新片「羅根」，派屈克史都華今天笑喊他不是「X教授」，「X教授」比他老、身體不好，並為昨晚缺席首映粉絲見面會致歉。

休傑克曼（Hugh Jackman）和派屈克史都華（Patrick Stewart）主演「羅根（Logan）」，昨晚在台北101水舞廣場舉辦首映粉絲見面會，今天上午舉行訪台記者會，兩人開心揮手打招呼。

76歲派屈克史都華先笑說，「我不是X教授，他比我老多了，脆弱、身體不好」；並為昨晚缺席見面會致歉，他從美國紐約搭機19小時抵台，身體微恙，如果昨晚看到他也不會是很好狀態，非常抱歉，也非常失望沒到場與萬名影迷見面。

派屈克史都華笑喊非常高興見到大家，用中文說「謝謝，我愛你」；休傑克曼先關心派屈克史都華有沒有好一點，再直呼昨晚沒去太可惜，11年前來台就感受到台灣粉絲熱情，這次更是超乎想像，感受到大家滿滿的愛。

休傑克曼說，昨晚很多人打扮成「X教授」及「金鋼狼」模樣；派屈克史都華摸摸自己的頭問「他們有沒有剃光頭？」休傑克曼回「有啊」，還有女生把頭髮剃光。

休傑克曼昨晚見完粉絲就去逛夜市，挑戰吃臭豆腐、雞心，還在夜市買禮物送派屈克史都華；派屈克史都華自認對吃東西很有冒險心，太太很會做菜，也有許多朋友是主廚開餐廳，他對沒嘗過的食物非常有勇氣，也是這樣教導孩子。1060228

(中央社)