曾逃學混幫派 他在便利商店重獲新生

「我原本以為他們是好朋友，遇到店長才知道不是」。阿珩讀國中時逃學逃家、加入幫派，後來到便利商店工作，在店長的幫助下完成學業。他說，將來也想當店長，幫助像他這樣的人。

今年19歲的阿珩（化名），國三時父母離異，加上對課業沒興趣，又與忙著工作的爸爸常起衝突，變得不愛回家。他說，自己當時常常覺得無聊，晚上會去公園遊蕩、打籃球，因此認識了一群朋友，提供他吃住，也會帶他去網咖。

阿珩淡淡的說，他現在知道，當時「認識了壞朋友」。

後來阿珩遇到了社工，問他要不要打工，可以去麵店或便利商店，於是他選了便利商店，問他為什麼？他笑說「因為麵店很熱，便利商店有冷氣」。

於是阿珩之後的國三生活，上午到學校上課，下午約一週2、3次，會到超商門市上班，跟著店長王之璽夫婦學習補貨、打掃跟站櫃台等超商工作。有事情做以後，阿珩變得少去公園閒晃，也慢慢的脫離了那群「壞朋友」。

但這些「朋友」，還是不時會跑到阿珩工作的門市來找他要錢，一開始阿珩不敢說，王之璽發現有異，找了附近的員警出面幫忙，才讓阿珩真正擺脫了他們，完成了國中學業。

阿珩畢業後繼續在超商工作，至今已4年多，王之璽夫婦的照顧，讓阿珩慢慢打開心房，對他們無話不談，連阿珩的爸爸都感到吃醋。

阿珩說，他覺得王之璽很「萬能」，什麼事都可以問他。有一次阿珩因為證件被偷，帳戶淪為人頭戶而成為詐騙案共犯，在看收所時只能打電話給一個人，他就選擇打給了王之璽。

問阿珩，店長像他的誰，為什麼什麼事都願意跟他說？阿珩一開始回答「我也不知道」，想了一下又說「好朋友吧」。他從王之璽身上，學會了「交朋友的方法，學會怎麼看人，分辨是非對錯」。

阿珩接受採訪時雖顯得靦腆，但不時會展現他的幽默感，像是當問他報導中想用什麼化名時，他立刻回答「石牌劉德華」。

一旁的王之璽笑說，阿珩現在開朗多了，剛到他店裡時很害羞，不愛說話，沒事做時就縮在牆角，跟現在受訪時還會穿插冷笑話的感覺完全不同。王之璽也力讚阿珩很聰明，超商工作都一學就會，工作表現比很多人都好。

阿珩說，他未來想繼續在超商工作，將來當店長，也想像王之璽一樣，幫助像他一樣的人。

台北市學生輔導諮詢中心社工師陳如欣說，阿珩是北市教育局「社區師傅」專案中的一名個案，「社區師傅」由在地店家提供職場體驗環境，讓對課業沒有興趣的學生發現自己的興趣。目前北市有統一超商、美髮店、義大利麵店與修車行等約10幾家店提供合作，也期待更多商家加入「社區師傅」專案。1060228

(中央社)