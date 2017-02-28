結合在地文化 復興高中展藍染
北投「藍染」頗負盛名，台北市公立復興高中融入在地文化，推廣藍染選修課程，至3月19日止在北投公民會館展出「恣恣染染」成果展。
陽明山區早期盛產藍染原料「大菁」，所以藍染曾是陽明山重要傳統產業之一，在人工染劑發明後，手工藍染產業逐漸沒落。
公立復興高中位於北投，學校推出在地文化的跑班選修課，包括「繪寫北投」、「北投藍染」、「北投學」、「溫泉鄉的生活秘密」、「山城自然筆記」等。
校長鄭雅芬表示，透過特色課程規劃，學生可自行選擇適性課程，最重要的是，除了讓學校師生對北投有更深刻理解，還能重新拾起對這塊土地的認同與熱愛。
鄭雅芬說，因在北投公民會館展出作品以藍染與水墨寫生為主，所以定名「恣恣染染」，共展出普通班55件速寫作品、美術班水墨寫生15件、藍染型染、紮染、縫染等數十件。1060228
(中央社)
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