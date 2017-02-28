環境關懷跨領域設計競賽 人氣票選開跑

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環保署表示，「環境關懷跨領域設計競賽」網路人氣獎票選活動今天起至4月11日晚上6時開放民眾上網票選，投票民眾有機會獲得2000元禮券，最多將抽出30名得獎者。

今年「環境關懷跨領域設計競賽」共有687件設計圖稿參與競賽，經過1月20日初審，選出20件作品入圍決選，決選時入圍者需產出模型並於現場簡報設計理念。

環保署為分享入圍者的設計理念，因此特別辦理「獨具慧眼網路票選」活動，將由入圍作品中，票選最佳人氣獎前3名作品，依名次贈予新台幣2萬元、1萬元及5000元禮券。

此外，參與投票的民眾還有機會獲得2000元禮券，總投票數達1000票時抽出10名得獎者、達5000票時抽出20名、達1萬票時抽出30名。獲獎名單將於活動時間截止後15日內公開抽出。1060228

(中央社)