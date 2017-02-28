拆輔大蔣公像又傷警 4人依妨害公務送辦
今天凌晨0時許，新北市輔仁大學蔣公銅像遭到破壞，10多名學生帶著砂輪機、發電機等工具，輪流將銅像的枴杖鋸斷，還在左後腳鋸開一個大洞，警方獲報到場制止，與現場學生爆發推擠衝突，過程中2名警員遭抓傷，警方當場壓制並帶回4人，依妨害公務罪嫌送辦。
適逢228事件70周年，輔大學生此次拆蔣公行動有備而來，不僅工具齊全，凌晨行動時現場拆蔣公及與警方發生衝突的過程，更全透過手機直播上傳臉書爆料公社，在網路上掀起正反意見論戰。
警方表示，今天凌晨10多名學生聚集輔大蔣公銅像前，將銅像脖子繫上童軍繩，由21歲輔大宗教系羅姓男學生及26歲輔大哲學系陳姓男學生輪流施鋸，警方接獲校方通報到場阻止，羅、陳2學生及24歲林姓男子、34歲陳姓女子不滿警方介入，與警員爆發口角，隨後發生推擠衝突，過程中警員何柏林、尤中賢遭抓傷，當場將4人壓制帶回，訊後依妨害公務罪嫌移送。
「面對捍衛黨國、保護加害者的威權打手們，必須宣告本次行動失敗」，參與行動的學生在臉書表示，警方動用超過50名警力，未經允許進入校園逮捕學生，擔心70年前的228事件再度發生，今天的行動雖然失敗，但仍深信此次行動會喚起更多人追求真相的正義之心，今後會更加努力。
(中時)
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