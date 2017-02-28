姚明初任大陸籃協主席 提案全被打槍
大陸知名籃球評論員楊毅於微信公眾號透露，新任大陸籃協主席姚明於中國籃球代表大會所提議案全遭否決，原因是「不符合國情」。
首先，姚明在會中提出增加CBA聯賽場次，比照NBA進行南北分區的提議最先被否決。與會代表們一致認為，CBA各球隊正面臨虧損，若要增加聯賽場次，虧損只會更大。
其次，姚明又提出有意縮短國家隊集訓時間，仿效歐美國家進行短期集訓，以防球員在國家隊集訓期間出現惰性。與會代表們也持反對意見，認為中國隊球員不能以NBA球員相提並論，更需要國家隊集訓。
針對CBA外援政策，姚明指出，要繼續減少外援的人次和上場時間，增加本土球員上場鍛煉的機會。與會成員更是強烈抵制，他們認為亞外可以取消，並不會對成績有很大影響，但是縮短上場時間一方面影響球隊成績、減少球隊競爭力，另一方面影響了球隊的商業推廣。
國家隊隊員選拔方面，姚明希望國家隊要採用邀請製而不是徵調製，要給運動員自由，也給運動員以尊重。代表們反而出處此項政策更不利於國家隊發展，球員思想水平普遍不高，為俱樂部大合同會消極應對國家隊比賽。
另外姚明更希望能夠清潔聯賽賽場，減少場邊廣告，提升聯賽整體形象。代表們再次拿出俱樂部虧損運營的理由來進行抵制，強調聯賽要對投資人負責。
最後一個方案，姚明想要為運動員爭取更多權力，在聯賽里推行國際慣例。例如去年出現的李寧球鞋的問題，要去合理的解決。代表反而強調李寧為聯賽投入了更多在資金，促進了CBA運營。
(旺報)
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