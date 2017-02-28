柯瑞兄弟兩樣情 柯瑞弟神射滅熱火

小牛隊塞斯柯瑞攻下29分。（美聯社）

柯瑞今在七六人主場締造三分線投11盡墨的難堪紀錄，效力小牛隊的弟弟塞斯柯瑞則在主場展現柯瑞家族的神射威力，他此役三分球投7中5，飆進全場最高29分，率隊以96比89擊敗熱火隊。小牛打下2連勝，距離西區老八的金塊隊，僅剩2場勝差，季後賽門票已不是空談。

塞斯柯瑞明星賽後火力全開，連同此役，出賽3場比賽平均可攻下24.3分，包括24日作客灰狼隊攻下生涯新高31分，生涯第5個球季逐漸打出大將之風，更是小牛隊如今不可或缺的得分箭頭。

ESPN官方推特放上柯瑞兄弟今日比較。（取自espnstatsinfo推特）

柯瑞兄弟今日兩樣情，就連ESPN都不忘做個比較，還在推特上提起，「這是難得塞斯柯瑞有場比下出名老哥的比賽。」

熱火隊此役挑戰延續隊史最長單場比賽破百的紀錄，本季已連續10場比賽得分超過100分，已是隊史最佳，此役首節攻下31分，看來機會也不小，但下半場得分急凍，3、4節合計只拿下35分，不但種下敗因，也無緣再寫隊史。

(中時電子報)