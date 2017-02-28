《時來運轉》運彩氣象站2／28-3／6精彩賽事預告

本周高熱度重點賽事一覽。(本報資料照)

一周精彩賽事，每周二由運彩氣象站報給你知道。(本報資料照)

交易大限後，NBA進入激烈的季後賽晉級競爭熱潮，每支球隊莫不積極爭取較好的排名席次，彩迷們務必注意本周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

2月28日(星期二)

邁阿密熱火 對 達拉斯小牛

單場加場中投注：

這組2011年的總冠軍賽組合目前戰績都在季後賽大門之外，不過熱火仍有機會爭奪東區老八或甚至更好的席次，即便是作客出賽也不願讓現場牛迷帶著笑容離開。

賽事熱度90

3月1日(星期三)

夏洛特黃蜂 對 洛杉磯湖人

單場投注：

黃蜂雖仍有機會擠進季後賽，不過五連敗的近況加上客場作戰都是不利因子，而湖人交易大限前將最佳第六人交易出去，明顯已展往來年球季，本場比賽應會以磨練年輕球員為主，讓小將能在場上盡情發揮。

賽事熱度80

3月2日(星期四)

休士頓火箭 對 洛杉磯快艇

單場加場中投注：

快艇目前傷兵累累，想在排名上往前躍進已是奢望，反觀火箭交易來替補的得分利器威廉斯，可補上先發球員休息時的得分空缺，期待能扮演奧克拉進與分組龍頭馬刺的勝場差距。

熱度100。

3月3日(星期五)

奧克拉荷馬雷霆 對 波特蘭拓荒者

單場投注：

雷霆與拓荒者球風類似，都是由控球後衛擔綱得分主力並替隊友創造得分機會組織攻勢，尤其拓荒者里拉德年年打出全明星成績卻未入選明星賽，面對兩度明星賽MVP的魏斯布魯克勢必會積極表現並證明自己身價。

熱度90。

3月4日(星期六)

克里夫蘭騎士 對 亞特蘭大老鷹

單場加場中投注：

老鷹開季盤踞分組龍頭許久，卻在明星賽前將位置讓給巫師，在交易大限過後仍有新的隊形需要磨合的情況之下，首要條件就是先搶進東區前四，贏回季後賽的首輪主場優勢，而騎士後頭有綠衫軍緊咬不放，一放鬆就有可能讓出分區第一，當然也不願意讓對手如願帶走勝利。

賽事熱度100。

3月5日(星期日)

曼菲斯灰熊 對 休士頓火箭

單場加場中投注：

火箭目前儘管穩居西區第三名，卻沒有停下補強的腳步，從湖人交易來曾獲得年度最佳第六人的威廉斯，讓原本就以為傲的進攻火力再更上一層樓。而本季平均每場讓對手得不到100分的灰熊，在前一場對戰火箭時卻丟了119分，最終在主場慘敗24分。此役灰熊必然想在火箭主場討回顏面，而火箭的哈登勢必會全力捍衛主場帶領球隊繼續往西南組龍頭邁進。

賽事熱度100。

3月6日(星期一)

紐奧良鵜鶘 對 洛杉磯湖人

單場投注：

今年季中最受矚目的交易非屬鵜鶘隊交易來國王當家中鋒考森斯，與一眉道人戴維斯組成聯盟最有才華的禁區雙塔。進入重建期的湖人隊，則是找來隊史傳奇球星魔術強森接掌籃球事務總裁，試圖復興紫金王朝。而兩隊的防守效率皆在聯盟後段班，可預期此場賽事將會是場得分大戰。

賽事熱度90。

(中時電子報)