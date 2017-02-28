二二八70週年 新北紀念悼念亡靈

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二二八事件70週年，新北市政府今天在三重二二八和平紀念公園，舉辦紀念活動。

市府民政局長江俊霆表示，新北市二二八總會，從民國103年成立到現在，已有超過百名家屬加入。民政局除協助舉辦家屬聯誼活動、史實研討會，最近也協助協會與市府文化局，共同出版了二二八口述歷史專書、影像紀錄，以及架設新北市二二八總會網站，讓更多人能夠透過不同管道，看到過去的這段歷史。

今年因應二二八70週年紀念，今天下午將特別擴大辦理紀念活動，除邀請受難者及家屬到場，現場絃樂團演出，讓受難者與其家屬，可以在溫馨隆重的氣氛，悼念先人。1060228

(中央社)