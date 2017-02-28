楊潔篪訪美晤川普 為川習會鋪路
刻在美國訪問的中國大陸國務委員楊潔篪27日與會國安顧問麥馬斯特舉行會談，並當面向川普總統致意。這是川普首度與中國領導高層晤面。白宮方面表示，此為中美雙方討論分享安全利益的一個機會，川普並可能和中國國家主席習近平會面。
楊潔篪和中國駐美大使崔天凱一行中方代表團6人，27日與麥馬斯特、白宮資深顧問庫許納，以及白宮首席策士巴農舉行會談。
會議結束，楊潔篪離開白宮前，向川普總統短暫打招呼致意。白宮發言人史派瑟在每日新聞簡報上表示，「這是展開對話的機會」，也討論雙方共同關切的問題及國家安全。」
一名美國政府官員則告訴路透，楊潔篪和麥馬斯特等人討論包括中美雙邊合作，以及安排習近平和川普可能會面事宜，但未排定川習會見面的日期。
楊潔篪應美國政府邀請，於27日至28日訪問美國，就中美關係及共同關心問題與美方高級官員交換意見。
楊潔篪和川普總統見面的時間，大約為5分鐘到7分鐘。中國外交部表示，楊潔篪告訴川普中國願意與美國增進各層級交流，擴大協調和合作，尊重彼此核心利益和主要關注問題。確保中美關係穩健發展，有益雙方人民和整體世界。
(中時)
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