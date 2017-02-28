擋移民 匈牙利高科技邊界夏季前完成
匈牙利政府今天表示，已展開在塞爾維亞邊界的第2層高科技圍籬興建，完成後將具夜間照相、紅外線移動式感應功能，可將移民隔絕在外。
法新社報導，身為美國總統川普的粉絲，曾稱移民是「毒藥」的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）去年8月宣布這項3公尺高的圍牆興建計畫。
今日俄羅斯（RT）網站報導，新圍籬可強化現存位於匈牙利南部邊界的圍籬，這個圍籬於2015年歐洲移民危機高峰時期豎起，總長約175公里。
奧班的首席安全顧問巴康迪（Gyorgy Bakondi）告訴「匈牙利希拉普報」（Magyar Hirlap），新圍籬每10到15公分就設有1個感應器可觸發警報。
匈牙利希拉普報報導，監獄的囚犯負責此次的圍籬興建，去年11月時已完成長10.3公里的測試區段。
根據匈牙利希拉普報，新圍籬可望在兩個月內，企圖越界的移民將大幅增加的夏季來臨之前完成。
2015年，超過40萬移民跋涉穿越歐盟免護照申根區的邊界國匈牙利，前往歐洲北部。（譯者：中央社許湘欣）1060228
(中央社)
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