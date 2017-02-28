毛小孩愛搗蛋？寵物家教班幫你特訓
毛小孩可愛模樣融化飼主的心，但牠們生性愛玩，常弄壞家中物品，飼主生氣卻也莫可奈何。不過，現在有「寵物家教班」到府特訓，標榜只要數小時的課程，就能教出聽話的狗狗。
傳統的犬隻訓練是採「寄養訓練」，狗狗在訓練場中學習技能。由於訓練場的工具較齊全，且訓練時間較長，因此主要是訓練警犬、緝毒犬等工作犬。但寵物犬所學的並非專業技能，主要是學習服從，因此現在有所謂的「到府訓練」，狗狗可以住家中又能上課，成為最能配合狗狗當下生活模式的教學方法。
寵物家教業者表示，訓練毛小孩的目的，不是為了讓牠們服從、並讓自己在其他飼主前顯得有面子而已，最重要的是協助牠們「社會化」。例如有些狗狗遇到陌生人可能顯得膽小或興奮，透過訓練可以使牠們變得個性平穩；當狗狗去美容、或者生病看獸醫時，經過訓練的狗狗也比較不會緊張。
此外，訓練狗狗在固定的時間、地點大小便，也能減少飼主困擾，尤其現在多數人住在大樓、公寓，缺乏戶外空間，狗狗有時無法帶出去散步，必須在家裡大小便，讓牠們定點上廁所，也能減少飼主善後的麻煩。
一般而言，寵物訓練班的費用，會根據寵物的年齡、體型大小，以及是否具攻擊性等，有不同計費方式。課程內容包含基本服從（坐下、趴下、等待、看人），以及行為矯正（例如攻擊性過高、愛吠叫、無法定點大小便等），收費方式也不盡相同。
若以時薪計算，約每小時新台幣2000元至3000元不等；也有些家教班以堂數計費，例如一個完整課程要上滿6堂，費用可能是3500元至5000元左右。有興趣帶毛小孩去上課的飼主，可以多詢問比價，且可多聽聽其他飼主的上課心得，才能找到最適合自家毛孩子的家教班。1060228
(中央社)
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