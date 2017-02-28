公營當鋪白金物品質借 每台兩2.3萬
台北市動產質借處今天說，自3月1日起受理「白金類」物品的鑑定質借，經檢測符合質借條件後，可按目前每台兩新台幣2萬3000元的標準辦理質借。
為提供民眾多元資金周轉服務，台北市動產質借處（公營當鋪）明天起開辦受理「白金類」鑑定質借，只要刻有「全國貴金屬監督委員會」認證聯合標誌、製造商及成色印戳（Pt900以上）的白金戒指、項鍊、手鍊等飾品或Pt999、Pt1000的白金金幣、金條、金塊都符合相關條件。
動產質借處說，經檢測符合質借條件的「白金類」物品，可按目前每台兩2萬3000元的標準辦理質借。
動產質借處為協助民眾解困救急，避免民眾誤入地下錢莊，遭受重利剝削，秉持低利、便民融資政策，發揮緊急紓困功能。
動產質借處表示，近年來，貴金屬業者推動誠實標示情況下，流通市面的白金飾品成色具可信度，為服務民眾，開辦受理「白金類」物品質借，有資金需求民眾，可持符合上述條件的白金製品，至各營業分處洽辦。
動產質借處在松山區等7個行政區都設有營業分處，詳細地址及聯絡電話可至官網查閱。1060228
(中央社)
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