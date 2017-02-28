空軍染毒風波 陸軍微電影要求力抗毒怪
空軍清泉崗基地發現疑似毒品，多名官兵疑似涉毒。陸軍司令部臉書今天PO上「陸軍勇士，力抗毒怪」微電影，要求官兵認清毒品危害，打造「純淨陸軍」。
陸軍製作「陸軍勇士，力抗毒怪」微電影，仿效「卡提諾狂新聞」手法，以說故事，詼諧手法教育官兵，將毒品形容比年獸還要可怕的「毒怪」，不僅無孔不入，更是包著糖衣的惡魔，不擇手段殘害人民。
影片中從清朝的鴉片開始談起，經過時代演進，毒品家族已衍生出海洛因、古柯鹼、嗎啡和K他命，以眩惑的外表，綁架年輕人成為禁臠，企圖瓦解國家的根基。
陸軍呼籲全軍團結一致，要求所屬官兵認清毒品危害，以高標準自我要求，共同防制不法，維護軍譽。防毒措施包括要求全體官兵勇於遠離是非場所、拒絕不良嗜好、建立舒緩壓力情緒的方法、提高警覺，不隨便接受他人的香菸飲料、培養正當休閒活動、建立自信心和自尊心等原則，希望打造「純淨陸軍」的環境。1060228
(中央社)
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