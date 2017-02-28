煞車打滑 警車撞電桿

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基隆市警局第四分局中華路派出所2名員警，28日上午6時30分執行巡邏勤務，開著警車行經中華路踩煞車時突然打滑撞到路邊電線桿，所幸2人僅有輕微擦傷。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年2月28日

基隆市警局第四分局中華路派出所2名員警，今天上午6時30分執行巡邏勤務，開著警車行經中華路踩煞車時突然打滑，不慎撞到路邊電線桿，所幸2人僅有輕微擦傷。

中華路分駐所所長張畯盛表示，胡姓和蔡姓2名員警分別手和腳受有輕微擦傷，經包紮後已無大礙，警方也對2名員警實施酒精測試，酒測值為0。1060228

(中央社)