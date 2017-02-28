金正男遭毒殺案 大馬警將提告落網嫌犯
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭毒殺案，大馬警方完成調查報告，預料最快明天援引謀殺罪名控告已落網的段氏香、席蒂艾沙，李正哲也會遭控謀殺或共犯。
金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，警方證實金正男死於VX神經毒劑，臉部和眼部被發現殘留毒物。
大馬媒體「中國報」報導說，警方調查報告已出爐，包括案件來龍去脈、嫌犯扮演角色、相關證詞，另也有死者的遺體毒理學報告等。
報導指出，警方會把完整調查報告呈交總檢察署，預料最快明天以謀殺罪名提出控訴。
星洲網報導指出，落網的越南籍段氏香、印尼籍席蒂艾沙以及北韓籍李正哲的扣押期將屆滿，警方必須要盡速向法院提出控訴。
星洲網報導說，這起命案是由雪蘭莪州警察總部重案組、雪邦警方刑事組及武吉阿曼全國警察總部刑事部及政治部共同調查。
大馬警方確認，有8名北韓人涉金正男遇刺案，其中1人被拘留。根據警方調查，29歲的越南籍段氏香和25歲的印尼籍席蒂艾沙在金正男臉上塗抹毒藥。兩人犯案後隨即離開現場。
兩名女嫌雖落網，仍聲稱以為在拍攝搞笑短片。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。