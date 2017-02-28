金正男遭毒殺案 大馬警將提告落網嫌犯

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北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭毒殺案，大馬警方完成調查報告，預料最快明天援引謀殺罪名控告已落網的段氏香、席蒂艾沙，李正哲也會遭控謀殺或共犯。

金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，警方證實金正男死於VX神經毒劑，臉部和眼部被發現殘留毒物。

大馬媒體「中國報」報導說，警方調查報告已出爐，包括案件來龍去脈、嫌犯扮演角色、相關證詞，另也有死者的遺體毒理學報告等。

報導指出，警方會把完整調查報告呈交總檢察署，預料最快明天以謀殺罪名提出控訴。

星洲網報導指出，落網的越南籍段氏香、印尼籍席蒂艾沙以及北韓籍李正哲的扣押期將屆滿，警方必須要盡速向法院提出控訴。

星洲網報導說，這起命案是由雪蘭莪州警察總部重案組、雪邦警方刑事組及武吉阿曼全國警察總部刑事部及政治部共同調查。

大馬警方確認，有8名北韓人涉金正男遇刺案，其中1人被拘留。根據警方調查，29歲的越南籍段氏香和25歲的印尼籍席蒂艾沙在金正男臉上塗抹毒藥。兩人犯案後隨即離開現場。

兩名女嫌雖落網，仍聲稱以為在拍攝搞笑短片。1060228

(中央社)