朴槿惠命運關鍵 憲法法院閉門審議

韓媒報導，憲法法院結束總統彈劾案庭審，今天展開閉門審議，最快在兩週後宣判。彈劾結果將不接受異議，一經判決即告生效，是被罷免還是重返主政，朴槿惠的命運在此一舉。

南韓聯合新聞通訊社指出，據司法界消息，除1月31日任期屆滿卸任的憲法法院院長朴漢徹之外，8席憲法法官全數參加評議，主審法官姜日源扼要釐清案情爭點後，每位法官依就任次序各抒己見，最後聽取憲法法院代院長李貞美的意見。

憲法法官們在評議過程中，寸步不讓地辯論法理是司空見慣的事，時有高聲爭論，彈劾審判評議之激烈程度可想而知。

報導稱，眾法官形成一定共識後，一般由主審起草決定書，如主審提出少數意見，則由提多數意見法官中資格最老者起草，再經表決定稿。

據報導，判決常在定稿當週的星期四宣告，但考慮到案情重大，有望另定宣判日期，評議表決當天宣判也不無可能。為防評議內容洩露，反竊聽設備遍布法官辦公室、評議室等憲法法院各個角落。

由於總統去留舉國矚目，或循2004年盧武鉉總統彈劾案先例，以電視現場直播彈劾宣判。如憲法法院推翻國會彈劾決議，朴槿惠將立刻返崗重新主政，如判彈劾成立，將在南韓憲政史上首開彈劾罷免總統的先河。1060228

(中央社)