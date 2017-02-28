紀念二二八 屏東植樹種希望

屏東縣政府28日在屏東公園二二八紀念碑，舉辦「希望與和平」二二八紀念音樂會，金曲獎得主女巫芮斯，透過她觸動靈魂深處的力量撫慰受難者的心靈。中央社記者郭芷瑄攝 106年2月28日

屏東縣政府28日上午在屏東公園二二八紀念碑舉辦「希望與和平」二二八紀念音樂會，屏東縣長潘孟安（左4）帶領受難者家屬植樹，希望走出悲情，種下希望。中央社記者郭芷瑄攝 106年2月28日

屏東縣政府今天上午在屏東公園二二八紀念碑舉辦「希望與和平」二二八紀念音樂會，民眾在紀念碑前獻花。中央社記者郭芷瑄攝 106年2月28日

屏東縣政府今天上午在屏東公園二二八紀念碑舉辦「希望與和平」二二八紀念音樂會，會中由縣長潘孟安帶領受難者家屬植樹，希望走出悲情，種下希望。

屏東縣政府延續往年在二二八紀念碑舉辦紀念音樂會，潘孟安帶領縣府一級主管參加，並有25名受難者家屬參與，活動邀請金曲獎得主女巫芮斯，透過她觸動靈魂深處的力量撫慰受難者的心靈；也邀請受難者家屬李敏勇創作詩詞追思，撫平二二八的傷痕。

潘孟安致詞表示，今年二二八，縣政府從26日開始一直到今天，連續3天舉辦音樂會來追思，同時今年起，從二二八當天一直到植樹節，將發動各機關和民眾植樹，希望在台灣這塊土地撒下希望與和平的種籽，攜手建立一個希望與和平的台灣。

潘孟安在獻花前，帶領受難者家屬代表及來賓圍繞著象徵和平的台灣土地，一同種下象徵希望的樹苗，將樹苗杯放上台灣圖形的腰部位置，也象徵守護台灣。

今年已經83歲的許素花是南州鄉老人會會長，父親是受難者，她表示，在她14歲時，父親剛從菲律賓回來，卻有一天在新園鄉的烏龍橋上被一輛軍車載走，家屬報警也找不到，直到她從綠島的槍斃「犯人」名單中找到父親許朝意的名字，才知道他已死了。

許素花說，父親死後，母親離家，她們4姐弟由祖父撫養長大。自從屏東縣政府辦二二八紀念會後，許素花每年都會從南州鄉到屏東市參加紀念會。1060228

(中央社)