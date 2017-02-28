高雄過港隧道拖板車追撞 無人受傷

我要評比

高雄過港隧道28日上午近10時發生拖板車追撞自小貨車意外。（曹明正翻攝）

高雄市過港隧道旗津往前鎮方向，28日上午近10時發生拖板車追撞自小貨車意外，因為發生得太突然，也造成後方別輛自小客車煞車不及撞上另一輛拖板車，所幸只有車損、無人受傷。

由於車道受阻，並有肇事車輛漏油，過港隧道一度只開放北孔前鎮往旗津單孔雙方行駛，直到中午12時15分恢復雙孔通行，詳細肇責高雄港務警察總隊調查中。

(中時)