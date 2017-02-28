奧斯卡鬧烏龍 傳頒獎人彩排已爆爭執
奧斯卡竟發生頒錯獎烏龍，由79歲資深影星華倫比提（Warren Beatty）與76歲的費唐娜薇（Faye Dunaway）昨頒發最佳影片獎時，費唐娜薇念出《樂來越愛你》，但事實上得獎的是《月光下的藍色男孩》，今卻傳出華倫比提和費唐娜薇在典禮彩排時，為了由誰揭曉得主，發生爭執。
華倫比提與費唐娜薇曾演出《我倆沒有明天》，並在本屆奧斯卡攜手頒最佳影片獎，不過美國TMZ網站則爆出，兩人在典禮彩排時，為了要由誰念出得獎者起爭執，而在昨天的典禮上，華倫比提打開得獎信封發現內容有問題，研究許久，最後把卡片拿給費唐娜薇看，沒想到她就這麼念出《樂來越愛你》。
外界起初把矛頭指向兩位頒獎人，唐娜薇被追問時，低調表示不會談論這件事，而被指故意賣關子的比提則澄清：「我發現有問題就拿給唐娜薇看，她只好照念。」不過因華倫比已發現卡片「怪怪的」，但卻仍沒有阻止對方，也遭疑是故意看她出糗。不過整起事件是因計票團隊給錯信封，導致爆發這起烏龍，奧斯卡事後也緊急在官方推特上發出更正啟事。
(中時電子報)
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