納入私有地 都蘭部落自主宣告傳統領域
台東縣阿美族都蘭部落今天上午在都蘭鼻自主宣告傳統領域範圍及傳統漁獵採集海域，且同時公告傳統領域管理原則。除公有土地外，包含私有地在內之傳統範圍，未來若進行經濟開發、牽涉倫理之研究等行為，均需諮商部落取得同意。
2016年8月1日蔡英文總統向台灣原住民族道歉，8月11日還到都蘭部落聽取族人的心聲，並且認定都蘭部落為全國第一個原住民族自治區的試辦區域。然而迄今尚未有進一步明確的行動。
此外，今年2月14日由原住民族委員會公告之《原住民族傳統領域劃設辦法》中，仍將私有地排除在傳統領域劃設範圍內。
對此，都蘭部落甚不以為然，認為在傳統領域範圍內不論公私有土地的大型經濟開發行為均需在資訊公開與坦誠布公的情況下，部落應有充分的知情同意權，以避免在傳統領域內的開發行為對於部落生活區域造成無可逆轉的傷害。
族人表示，都蘭部落早於2003年開始，即透過阿美族傳統年齡組織以及相關耆老進行傳統領域及漁獵採集海域的調查，並在2008年時與原民會專家團隊進行第二次調查，迄今仍持續增補相關傳統地名、口述歷史、實際使用與生命經驗等資料，逐一落實並體現傳統領域作為都蘭阿美族人不可或缺的生活依據。
(中時)
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