海軍敦睦遠航訓練支隊抵安平港 台南副市長登艦玩槍
海軍106年敦睦遠航訓練支隊，今天抵達安平商港泊靠展示，1艘國內最新、最大型的油彈補給磐石艦、1艘拉法葉級軍艦以及2艘配合展出的新型飛彈快艇，吸引大批民眾登艦參觀，連新科台南市副市長張政源也出席，還試射磐石艦上的仿真衝鋒槍。
海軍艦隊指揮部表示，敦睦遠航訓練支隊的艦艇，預定今明2天停靠安平港，每天上午9點到下午3點開放參觀。今天上午9點不到，就有許多民眾扶老攜幼前往碼頭排隊等候登艦參觀。由於參觀人潮相當多，艦指部也請有意前往參觀的民眾，帶著身分證或可證明國民身分的有照片證件到場，以免錯失參觀時機。明天下午2點還有海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊與莒拳隊精彩表演，歡迎到場觀賞。
張政源出席軍艦展示活動時，特別肯定海軍擁有最新型船艦、軍容壯盛，必能做好保家衛國任務。
(中時)
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