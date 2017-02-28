越女誤以為彩券中獎 賒帳設宴送禮

越南1名女子買了7張彩券，由於不仔細核對號碼，以為中巨額頭獎，先賒帳設宴、送禮給鄰居和窮人。她和家人到彩券公司領獎時才發現所買的彩券和頭獎號碼只有最後2個號碼相同。

「越南網」新聞網站今天報導，芹苴市（Can Tho）泰萊縣（Thoi Lai）定門村（Dinh Mon）1名39歲女子17日購買7張一樣號碼的彩券，開獎後告知家人自己中了頭獎，稅前獎金共140億越盾（約61.7萬美元）。

報導指出，雖然家人當初不相信，要求她拿出彩券，讓大家重新核對，但她堅稱彩券中頭獎，還說若大家一直要看，領獎後將不會給錢。

這名女子和家人隨後先賒帳購買大量大米和禮品贈送給當地窮人，並舉辦為期2天的宴會，招待親友和鄰居。

過了幾天，她和家人租車前往彩券公司打算領獎，這時拿出所買彩券重新核對，才發現6個號碼中只有最後2個號碼與頭獎相同，結果是南柯一夢。

報導說，部分鄰居得知她實際上沒中獎的消息，就把所受的大米和禮品歸還，有些人還捐款給她，表示「算是出席宴會的紅包」，讓她和家人還錢。

這名女子的母親難過的表示，已向她說要仔細核對，但她都不理我，結果現在獎金領不到，還欠人家所購買大米和食物貸款逾1億越盾，「不知道何時才能還錢」。1060228

(中央社)