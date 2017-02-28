亞銀：亞太公共建設投資需大幅增加

我要評比

亞洲開發銀行今天表示，亞太國家公共建設需年投資高達1.7兆美元（新台幣52.43兆元）或累計到2030年達26兆美元，才能維持區域成長動能，超過上次於2009年評估數1倍以上。

美聯社報導，位於馬尼拉的亞銀涵蓋45個國家的這份報告指稱，儘管公共建設大規模增加成功刺激經濟成長、減少貧窮並改善人們生活，但公共建設的落差還是確實存在。

仍超過4億人口電力短缺，3億人沒有安全的飲用水，約1.5億人連基本的衛生環境都沒有。（譯者：中央社許湘欣）1060228

(中央社)